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Барнаульский священник Александр Микушин организует «трезвую пробежку» 1 января

1 января 2019 года в Барнауле пройдет «Трезвая пробежка». Ее уже во второй раз организует иерей Александр Микушин, об этом написал на своей странице ВКонтакте.

В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка.
В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка.
Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края

Пробежка — для тех, кто готов проснуться рано после новогоднего праздника. Девиз акции: «В Новый год — с новыми силами». Она стартует в 10.00 от собора Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221).

Любители здорового образа жизни преодолеют дистанцию в 2 километра. «Перед началом — молебен на всякое благое дело, в конце — горячий чай», — пишет Микушин. Во время пробежки обещают остановки для разминки.

Участие в акции примет студенческая и рабочая молодежь. Первый раз «Трезвую пробежку» провели в Барнауле 1 января 2018 года. Тогда собралось 19 человек, они бежали от АлтГТУ по проспекту Ленина до Нагорного парка.

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