Барнаульский театр установил второй в России билетомат

Алтайский театр кукол «Сказка» установил в кассе билетомат — терминал по выдаче билетов на спектакли.

Как рассказали в театре, для сферы культуры это последнее техническое новшество — подобные аппараты в России есть только в Пскове.

У билетомата сенсорный экран, оплачивать по нему можно по безналичному расчету.

«Работает он следующим образом: зритель нажимает на понравившийся спектакль, выбирает места, затем оплачивает их по безналичному расчету. Билетомат выдает зрителю два кассовых чека и билеты. Все просто, быстро, удобно! Особенно билетомат выручит в выходные дни, когда перед спектаклями в кассе собирается очередь», — рассказали в «Сказке».

Это вторая техническая новинка театра за год — летом он запустил в работу большой светодиодный LED-экран на фасаде.