Барнаульский завод запчастей оказался на грани закрытия из-за рыбного запаха «соседа»

Сотни сотрудники барнаульской компании «Русский капитал», где изготовляют запчасти для топливных насосов, страдают от непереносимого рыбного запаха с соседствующего производства Altai Feed по переработке рыбы, пишет «Толк».

По словам замдиректора компании Владимира Тараденко, с производства никто пока не уволился, несмотря на «рвотный рефлекс», однако в коллективе уже царит нервная обстановка.

«За последнюю неделю соседи сделали кое-какую зачистку, но запах стоит просто невыносимый», — пояснил Тараденко.

В свою очередь руководитель компании Altai Feed Сергей Гамаюнов уверен, что нападки на них безосновательны.

«Месяц назад запах был. Тогда мы многое не умели. Наши сотрудники побывали на Камчатке, где переняли опыт. По истечении небольшого времени мы никому не будем создавать проблем, монтируем вытяжку, закупаем специальные контейнеры для реализации продукции», — сказал он журналистам.

Гамаюнов добавил, что его производство — новый проект в масштабах Сибири. Также Altai Feed подал документы, чтобы стать официальным утилизатором рыбных отходов в регионе.

Пока что соседи не добились взаимопонимания. Кроме того, производитель запчастей перекрыл переработчику рыбы воду, после чего Altai Feed приостановил свою деятельность.