Барнаульцам в «Ночь музеев» покажут чучело снежного барса, сделанное из ковра

В Алтайском госуниверситете в «Ночь музеев», которая пройдет в городе 21 мая, покажут редкий экспонат — чучело снежного барса.

В пресс-службе АлтГУ сообщили, что чучело создал известный зоолог-таксидермист Дмитрий Рыжков из шкуры краснокнижного барса, изъятой у браконьеров — они сделали из нее ковер.

Незаконный трофей в университет передало управление охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии в 2020 году.

Таксидермист рассказал, что шкура была не в очень хорошем состоянии. На создание чучела ушло три месяца.

«Но основная сложность заключалась в том, что шкура попала к нам в виде готового изделия, оформленного браконьерами в виде ковра. Соответственно, не хватало некоторых участков шкуры в области живота, нижней челюсти. С целью их замещения я спрашивал у охотников фрагменты шкуры волков, рысей. Буквально по волоскам реконструирован подбородок барса», — говорит Рыжков.

Увидеть реконструированного снежного барса можно будет в музее археологии и этнографии Алтая АлтГУ.

Кроме того, там можно будет посмотреть еще один редкий экспонат — древний головной убор «бокка» из бересты, популярный у монгольских женщин XIII-XIV века.

Как в 2022 году в Барнауле пройдет «Ночь музеев» и куда еще можно сходить — смотрите в обзоре «Афиши».