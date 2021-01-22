Барнаульцев и их детей предупредили об ответственности за «субботнюю прогулку» в поддержку Навального

Напомним, Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации, и арестовали на 30 суток.
После этого сторонники политика анонсировали проведение митинга в субботу, 23 января, в нескольких городах России.
В некоторых сибирских регионах объявили, что акции будут незаконными. К примеру, в красноярском МВД заявили, что они «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».
Похожая ситуация в Томской и Иркутской областях, где активистам отказали в проведении акций со ссылкой на эпидемиологическую обстановку и нарушения.
В Алтайском крае штаб Навального, как и в других регионах, призвал к «массовой прогулке». В частности, пройтись собираются по Ленинскому проспекту.
Между тем, как сообщили altapress.ru осведомленные источники из правоохранительных органов, возможны задержания активистов. Примечательно, что ведомства не высказывали официальную позицию по «субботней прогулке».
Также напомнили, что к административной ответственности привлекаются подростки, которым уже есть 16 лет. Однако не уточнили, будут ли их забирать прямо с «прогулки» или же за ними придут позже.
«Дети и подростки, которые собираются на незаконную акцию в субботу, скорее всего, не осознают последствий своих действий. За правонарушения очень многие их них получат судимость, которая станет для них черной меткой и может буквально сломать им жизнь», — отметил собеседник.
Наказывать планируют и за вовлечение подростков к субботней «прогулке», если она примет форму митинга с требованиями — штраф до 50 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на 15 суток.
Кстати, ранее Роскомнадзор ополчился на соцсети, где несовершеннолетних привлекают к протестам в поддержку Навального.