Барнаульцев и их детей предупредили об ответственности за «субботнюю прогулку» в поддержку Навального

В Барнауле участие в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального может обернуться задержаниями, поскольку такое мероприятие будет расцениваться как противозаконное, сообщили источники altapress.ru.

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.

Напомним, Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации, и арестовали на 30 суток.

После этого сторонники политика анонсировали проведение митинга в субботу, 23 января, в нескольких городах России.

В некоторых сибирских регионах объявили, что акции будут незаконными. К примеру, в красноярском МВД заявили, что они «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Похожая ситуация в Томской и Иркутской областях, где активистам отказали в проведении акций со ссылкой на эпидемиологическую обстановку и нарушения.

В Алтайском крае штаб Навального, как и в других регионах, призвал к «массовой прогулке». В частности, пройтись собираются по Ленинскому проспекту.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Между тем, как сообщили altapress.ru осведомленные источники из правоохранительных органов, возможны задержания активистов. Примечательно, что ведомства не высказывали официальную позицию по «субботней прогулке».

Также напомнили, что к административной ответственности привлекаются подростки, которым уже есть 16 лет. Однако не уточнили, будут ли их забирать прямо с «прогулки» или же за ними придут позже.

«Дети и подростки, которые собираются на незаконную акцию в субботу, скорее всего, не осознают последствий своих действий. За правонарушения очень многие их них получат судимость, которая станет для них черной меткой и может буквально сломать им жизнь», — отметил собеседник.

Наказывать планируют и за вовлечение подростков к субботней «прогулке», если она примет форму митинга с требованиями — штраф до 50 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на 15 суток.

Кстати, ранее Роскомнадзор ополчился на соцсети, где несовершеннолетних привлекают к протестам в поддержку Навального.