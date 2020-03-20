Барнаульцев начали настраивать на голосование по новой Конституции

На рекламном щите барнаульцам напоминают о приближающемся выборе.
Также присутствуют логотип, который представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, и слоган: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
«Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», — рассказали РБК источники, знакомые с ходом подготовки к голосованию.
Примечательно, что дата не указана. Изначально предполагалось, что логотип и слоган будут сопровождать общероссийское голосование по поправкам 22 апреля.
Ранее сообщалось, что голосование могут перенести на другую дату из-за сложной эпидемиологической обстановки, несмотря на то, что президент России Владимир Путин уже подписал указ, которым утвердил 22 апреля.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан.
Напомним, предложенные поправки к Конституции вызвали большой резонанс. Во многих регионах, в том числе в Алтайском крае, прошли митинги.
Самая скандальная поправка — «обнуление» сроков президентства Путина. С такой инициативой выступила депутат-космонавт Валентина Терешкова. После этого улицу Терешковой в Новосибирске попросили переименовать.