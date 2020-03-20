Барнаульцев начали настраивать на голосование по новой Конституции

В Барнауле появились билборды с призывом идти на голосование по поправкам к Конституции.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.

На рекламном щите барнаульцам напоминают о приближающемся выборе.

Также присутствуют логотип, который представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, и слоган: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

«Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», — рассказали РБК источники, знакомые с ходом подготовки к голосованию.

Примечательно, что дата не указана. Изначально предполагалось, что логотип и слоган будут сопровождать общероссийское голосование по поправкам 22 апреля.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции. altapress.ru.

Ранее сообщалось, что голосование могут перенести на другую дату из-за сложной эпидемиологической обстановки, несмотря на то, что президент России Владимир Путин уже подписал указ, которым утвердил 22 апреля.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан.

Напомним, предложенные поправки к Конституции вызвали большой резонанс. Во многих регионах, в том числе в Алтайском крае, прошли митинги.

Самая скандальная поправка — «обнуление» сроков президентства Путина. С такой инициативой выступила депутат-космонавт Валентина Терешкова. После этого улицу Терешковой в Новосибирске попросили переименовать.