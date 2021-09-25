«Хоть замахайся»: барнаульцы негодуют из-за обнаглевших водителей автобусов

В частности, жительница Барнаула Дарья Кожемякина рассказала о такой проблеме с автобусами маршрутов № 120 и 121.
«Ситуация случилась 24.09. в период
17:00—17:40. Три автобуса прошли мимо на ост. «Садоводство «Дружба». Это нарушение уже очень давно наблюдается с маршрутом 120. То же самое наблюдается у автобуса 65, ост. «Садоводство»», — написала она в Barnaul22.
Судя по комментариям под постом, многие горожане сталкиваются с подобным поведением водителей.
Некоторые, по словам барнаульцев, останавливаются перед и после остановки, чтобы народ бегал «туда-сюда, пытаясь сесть в транспорт» или же «развлекаются, закрывая двери перед носом пассажира».
- «Если на остановке стоят больше людей, тогда они, конечно, остановятся, а если один, то нафик надо»,
- «119 останавливается в городе за 10 метров до остановки, чтобы никого не брать, кто по городу ездит»,
- «Такая же проблема с маршрутом 109, полупустой пролетает мимо, хоть замахайся, вообще обнаглели».
Аналогичное поведение у некоторых водителей маршруток № 47 в вечернее время, рассказал другой житель города.
«Вечером после работы стоишь на остановке, зимой мерзнешь, они полупустые пролетают по среднему ряду, хоть замахайся ему, не видит. Из-за этого перестал пользоваться общественным транспортом, пересев на личный авто или пешком», — заключил молодой человек.
Само собой, маслом для огня негодования стало недавно анонсированное повышение цен на проезд в транспорте.
«Просят повышение цен за что? За подорожание бензина? Вы сначала научитесь соблюдать правила перевозки», — справедливо требуют люди.
А ранее в Барнауле обнаружился дефицит автобусов. Прокуратура внесла представления в мэрию и перевозчикам после того, как подтвердилась нехватка машин на маршруте № 110, 60 и 37. Из 34 автобусов на линиях на момент проверки работало только 23.
«Установлено, что количество автобусов, обеспечивающих транспортную доступность отдаленных от центра города территорий, в том числе жилых комплексов «Адмирал», «Балтийская крепость», «Норд» и др. значительно меньше, чем предусмотрено расписаниями маршрутов, утвержденными Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула», — заявляли в прокуратуре.
Ранее altapress.ru писал, как некорректное поведение водителя автобуса № 53 привело к травме пожилой пассажирки.