28 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы поделились, как чувство юмора помогает им в карьере

Больше половины опрошенных барнаульцев считают, что чувство юмора помогает им в построении карьеры. Такие данные приводит SuperJob.

Улыбка. Радость.
Улыбка. Радость.
unsplash.com

В опросе поучаствовали менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения, которые считают, что обладают чувством юмора.

Каждый второй работодатель (49%) расценит наличие чувства юмора у соискателя как дополнительный аргумент в его пользу. И напротив, в 32% компаний юмор не расценят как значимую черту специалиста и не признают его преимуществом.

А тем временем 58% барнаульцев с чувством юмора отметили, что оно помогает им в поисках работы и построении карьеры.

Опрошенные с доходом более 80 тыс. рублей в месяц чаще признаются (71%), что их росту, как профессионалов, способствовало в том числе умение удачно и уместно пошутить.

Чем старше респонденты, тем более для них оказалось значимо чувство юмора. Среди молодежи до 24 лет наличие этой черты оценили 40%, а среди участников опроса старше 45 лет — 66%.

Ранее карьерный консультант рассказал о том, как быстро менять профессии и успевать жить.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость