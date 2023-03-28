Больше половины опрошенных барнаульцев считают, что чувство юмора помогает им в построении карьеры. Такие данные приводит SuperJob.

В опросе поучаствовали менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения, которые считают, что обладают чувством юмора.

Каждый второй работодатель (49%) расценит наличие чувства юмора у соискателя как дополнительный аргумент в его пользу. И напротив, в 32% компаний юмор не расценят как значимую черту специалиста и не признают его преимуществом.

А тем временем 58% барнаульцев с чувством юмора отметили, что оно помогает им в поисках работы и построении карьеры.

Опрошенные с доходом более 80 тыс. рублей в месяц чаще признаются (71%), что их росту, как профессионалов, способствовало в том числе умение удачно и уместно пошутить.

Чем старше респонденты, тем более для них оказалось значимо чувство юмора. Среди молодежи до 24 лет наличие этой черты оценили 40%, а среди участников опроса старше 45 лет — 66%.

Ранее карьерный консультант рассказал о том, как быстро менять профессии и успевать жить.