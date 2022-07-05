«Не дождаться». Барнаульцы пожаловались на расписание маршрутки

Жительница Барнаула пожаловалась на расписание автобуса маршрута № 18. Ее пост опубликован в паблике « Черное и белое » в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанка отметила, что пока она пытается дождаться автобуса своего маршрута, мимо проходит множество других, причем представители некоторых маршрутов успевают пройти несколько раз.

Евгения,

жительница Барнаула:

«Стоишь на остановке и наблюдаешь, как уходят 77, 34,58,54,60. По 2−3-4 раза, а ты свой 18 дождаться не можешь».

Евгения утверждает, что несколько раз жаловалась в диспетчерскую на неудобства из-за длительного ожидания автобусов, но ее обращения не привели к желаемому результату.

В комментариях мнения барнаульцев разделились. Одни согласились с позицией горожанки, в то время как другие выразили мнение, что проблема несколько преувеличена.

Напомним, жильцы улицы Шумакова также пожаловались на работу общественного транспорта. По их словам, добираться домой без пересадок у них не получается.