5 июля
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Жизнь

«Не дождаться». Барнаульцы пожаловались на расписание маршрутки

Жительница Барнаула пожаловалась на расписание автобуса маршрута № 18. Ее пост опубликован в паблике «Черное и белое» в социальной сети «ВКонтакте».

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

Горожанка отметила, что пока она пытается дождаться автобуса своего маршрута, мимо проходит множество других, причем представители некоторых маршрутов успевают пройти несколько раз.

Евгения,
жительница Барнаула:

«Стоишь на остановке и наблюдаешь, как уходят 77, 34,58,54,60. По 2−3-4 раза, а ты свой 18 дождаться не можешь».

Евгения утверждает, что несколько раз жаловалась в диспетчерскую на неудобства из-за длительного ожидания автобусов, но ее обращения не привели к желаемому результату.

В комментариях мнения барнаульцев разделились. Одни согласились с позицией горожанки, в то время как другие выразили мнение, что проблема несколько преувеличена.

Напомним, жильцы улицы Шумакова также пожаловались на работу общественного транспорта. По их словам, добираться домой без пересадок у них не получается.

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