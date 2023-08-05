Барнаульцы пожаловались на водителей маршрута №65

Так, одна из горожанок рассказала, что утром 4 августа ехала в микроавтобусе с номером В223НУ вместе с ребенком.

Салон транспорта был заполнен людьми до отказа, однако водитель, по словам очевидицы, позволял себе ездить наперегонки с водителем другой маршрутки №65.

Когда пассажирке понадобилось выйти, водитель открыл двери на ходу и так же быстро закрыл, поехав дальше. Женщина с ребенком не успела выйти.

Водитель не реагировал на просьбы остановиться и открыть дверь. Пассажирка утверждает, что резко захлопнувшиеся двери прищемили ей руку, а ребенку - щеку.

В то же время очевидцы рассказали о другой ситуации с маршрутом №65. Транспорт встал на встречной полосе, перегородив дорогу и собрав пробку в обе стороны. При этом о целостности транспорта не сообщается - возможно, он сломался, однако спецслужб замечено не было.

Ранее двух самокатчиков за вечер сбили в Барнауле.