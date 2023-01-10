Барнаульцы смогут летать до Тюмени и Омска

Первый рейс Тюмень-Барнаул-Тюмень был запущен 9 января, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Из Тюмени самолеты будут летать по понедельникам и четвергам: вылет в 16:05, прилет в Барнаул в 20:55. Обратный рейс будет выполняться в 21:45, прилет в Тюмень в 22:55. Время в пути — 3 часа.
Стоимость билета — от 6 тыс. рублей.
Первый рейс в Омск запланирован на 17 января. Самолеты будут летать раз в неделю по вторникам.
Вылет из Омска в 17:00, прилет в Барнаул в 20:00. Из Барнаула в Омск вылет 20:50, прилет в 21:55.
Время в пути 2 часа, стоимость билета 4 700 рублей.
Ранее в Барнауле появились прямые рейсы в Новый Уренгой и Иркутск.
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