На улицах Барнаула под теплым солнцем распустились невероятные розы. Жительница Барнаула нашла их на пр. Социалистическом.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продолжают высаживать цветы.
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В Барнаул вернулась теплая и благоприятная погода. Горожанам удалось сфотографировать распустившиеся розы.
На улицах Барнаула под теплым солнцем распустились невероятные розы. Жительница Барнаула нашла их на пр. Социалистическом.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продолжают высаживать цветы.
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