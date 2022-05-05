Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепую посмотреть на фотографа

Президент США Джо Байден несколько раз неудачно пошутил во время фотографирования с олимпийцами и паралимпийцами, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел в среду, 4 мая, в резиденции президента США. Байден и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из олимпийской сборной.

Во время фотографирования с олимпийцами и паралимпийцами на инвалидных колясках Байден попросил их не прыгать.

Кроме того, как сообщают СМИ, Байден пошутил и над слабовидящей девушкой.

«Фотограф вон там. Посмотри на него!» — сказал он спортсменке.

После нескольких шуток президента звук трансляции отключили.

Ранее Байден перепутал Украину с Россией и заявил, что Владимир Путин проводит спецоперацию в РФ.