Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать, а слепую посмотреть на фотографа

Инцидент произошел в среду, 4 мая, в резиденции президента США. Байден и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из олимпийской сборной.
Во время фотографирования с олимпийцами и паралимпийцами на инвалидных колясках Байден попросил их не прыгать.
Кроме того, как сообщают СМИ, Байден пошутил и над слабовидящей девушкой.
«Фотограф вон там. Посмотри на него!» — сказал он спортсменке.
После нескольких шуток президента звук трансляции отключили.
Ранее Байден перепутал Украину с Россией и заявил, что Владимир Путин проводит спецоперацию в РФ.