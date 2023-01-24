Без говорящих конфет. M&M's откажется от использования знаменитых шоколадных персонажей

Причиной послужили разразившиеся споры в интернете после того, как компания внесла изменения в облик персонажей.
Перемены начались в январе 2022 года. Популярных героев планировалось сделать более инклюзивными и поддерживающими для женщин.
Несмотря на незначительные изменения, например, у зеленой конфеты сменили ботинки go-go на кроссовки, а из имен персонажей исчезли приставки «мистер» и «миссис» — многие пользователи остались недовольны.
Как заверили в компании, такой бурной реакции со стороны покупателей они совсем не ожидали.
«Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — отмечают в пресс-службе.
На какой срок бренд решил отказаться от шоколадных героев, пока неизвестно.
Также сообщается, персонажей временно заменит комик и актриса Майя Рудольф. В рекламе, которая выйдет в феврале, она сыграет в главной роли.
Ранее стало известно, что вывески и логотипы McDonald’s снимают в Казахстане.
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