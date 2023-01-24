24 января
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Жизнь

Без говорящих конфет. M&M's откажется от использования знаменитых шоколадных персонажей

Бренд M&M's компании Mars откажется от использования в рекламе знаменитых персонажей, в том числе от Красного и Желтого, пишет издание Wall Street Journal.

M&M's, шоколадные конфеты, сладости.
M&M's, шоколадные конфеты, сладости.
unsplash.com.

Причиной послужили разразившиеся споры в интернете после того, как компания внесла изменения в облик персонажей.

Перемены начались в январе 2022 года. Популярных героев планировалось сделать более инклюзивными и поддерживающими для женщин.

Несмотря на незначительные изменения, например, у зеленой конфеты сменили ботинки go-go на кроссовки, а из имен персонажей исчезли приставки «мистер» и «миссис» — многие пользователи остались недовольны.

Как заверили в компании, такой бурной реакции со стороны покупателей они совсем не ожидали.

«Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — отмечают в пресс-службе.

На какой срок бренд решил отказаться от шоколадных героев, пока неизвестно.

Также сообщается, персонажей временно заменит комик и актриса Майя Рудольф. В рекламе, которая выйдет в феврале, она сыграет в главной роли.

Ранее стало известно, что вывески и логотипы McDonald’s снимают в Казахстане.

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