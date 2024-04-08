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Жизнь

«Библионочь» пройдет в барнаульской Шишковке

19 апреля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова пройдет всероссийская акция «Библионочь», сообщили в пресс-службе учреждения.

Библионочь 2023.
Библионочь 2023.
Ирина Пергаева

В 2024 году акцию посвятили Году семьи, а также юбилеям А. С. Пушкина и В. М. Шукшина.

Программа

  • спектакли от Литературного театра «Шишковки» и студентов колледжа культуры и искусств;
  • семь мастер-классов;
  • пять лекций;
  • две фотозоны;
  • книговорот;
  • ярмарка от алтайских мастеров, «Туриной горы» и «Шишковки»;
  • три книжные выставки;
  • три викторины;
  • игротека с настольными играми на русском и английском языках;
  • Пушкинский бал (в нем можно участвовать, а не только смотреть);
  • три музыкальных площадки (в том числе с винилом);
  • краеведческий квест;
  • дискотека под живую музыку в стиле «современного средневековья»;
  • вечерние чтения с четырьмя алтайскими писателями.

Программа «Библионочи» пройдет с 18:00 до 22:00, вход — по читательским билетам.

Читательские билеты нужно оформить заранее: в ходе праздника регистрации новых читателей не будет.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с "Библионочи" в "Шишковке" в 2023 году.

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