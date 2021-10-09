Бывший глава Тувы расстрелял воздушные шарики

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол когда-то был инструктором по боевой подготовке .Он похвастался меткой стрельбой по воздушным шарам из пистолета.

Под присмотром инструктора он поразил шесть воздушных шаров шестью выстрелами из пистолета, пишет Тайга.инфо.

«Я всегда буду гордиться тем, что на заре своей трудовой деятельности был инструктором по боевой подготовке тувинского СОБР. Храню, как зеницу ока свое тогдашнее служебное удостоверение. И я — часть этого братства», — написал бывший руководитель республики.

Мастер спорта России, инструктор по стрельбе Яков Новоселов высоко оценил навыки Кара-оола в стрельбе. Он отметил уверенность, точность и соблюдение им безопасного обращения с оружием.

«Хват оружия и стойка (насколько можно судить по видео) — современные, наиболее эффективные. Опыт, судя по всему, специфический, скорее, всего, служебный, в силовых структурах», — заключил Новоселов.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина, приехавший на Алтай отдохнуть, выходит из автомобиля и стреляет по пасущимся коровам. Полицейские нашли мужчину.