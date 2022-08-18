18 августа
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Жизнь

Бывший продюсер «Ласкового мая» заявил о захоронении пустой капсулы в могиле Шатунова

О захоронении пустой капсулы в могиле солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова на Троекуровском кладбище заявил в в Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) продюсер группы Андрей Разин, пишет «Мослента».

Юрий Шатунов.
Юрий Шатунов.
https://vk.com/shatunovyuriy

«Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу», — заявил Разин.

Он назвал это аферой.

А концертный директор Шатунова обвинил Разина в подготовке кражи праха музыканта, добавил продюсер.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» нашел виновную в смерти Юрия Шатунова. По его мнению, это судья, вынесшая решение в споре между Разиным и Шатуновым в пользу солиста группы.

Что произошло

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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