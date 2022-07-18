18 июля
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Жизнь

Бийчане возмущены варварским спилом деревьев

Жители одной из улиц Бийска протестует против варварской обрезки деревьев во дворе, пишет «Бийский рабочий».

Обрезка деревьев.
Обрезка деревьев.
docnumberone/vk.com/barneos22.

По алтайской традиции, вместо густой зелени там оставили голые стволы. Некоторые деревья спилили совсем.

«Я проживаю здесь 48 лет, эти деревья стоят еще с момента постройки дома, они остались от старых домов. Здесь всегда можно было укрыться от зноя, ребятишки гуляли и бабушки. В один момент взяли и все уничтожили, это как можно было так — за четыре часа все уничтожить абсолютно? Кто-то за это должен отвечать? За это надо наказать, кто вот это подписал и сделал», — считает местная жительница.

Сообщается, что предписание по обрезке деревьев вынесла управляющая компания соседнего дома.

«Стоит такая жара, и я боюсь, что деревья погибнут и все. Нужно было аккуратнее, макушечки спилить, ветви срезать. Но это не летом делается же», — возмущаются жители.

Жители соседних домов, которым принадлежит придомовая территория с получившимися обрубками, уверены — в следующем году деревья зазеленеют пуще прежнего. К тому же опил старых деревьев, по их мнению, должен проводиться для безопасности.

Ранее в Алтайском крае поймали любителя нелегальной добычи берез и осин.

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