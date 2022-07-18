Бийчане возмущены варварским спилом деревьев

По алтайской традиции, вместо густой зелени там оставили голые стволы. Некоторые деревья спилили совсем.

«Я проживаю здесь 48 лет, эти деревья стоят еще с момента постройки дома, они остались от старых домов. Здесь всегда можно было укрыться от зноя, ребятишки гуляли и бабушки. В один момент взяли и все уничтожили, это как можно было так — за четыре часа все уничтожить абсолютно? Кто-то за это должен отвечать? За это надо наказать, кто вот это подписал и сделал», — считает местная жительница.