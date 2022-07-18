Бийчане возмущены варварским спилом деревьев

По алтайской традиции, вместо густой зелени там оставили голые стволы. Некоторые деревья спилили совсем.
«Я проживаю здесь 48 лет, эти деревья стоят еще с момента постройки дома, они остались от старых домов. Здесь всегда можно было укрыться от зноя, ребятишки гуляли и бабушки. В один момент взяли и все уничтожили, это как можно было так — за четыре часа все уничтожить абсолютно? Кто-то за это должен отвечать? За это надо наказать, кто вот это подписал и сделал», — считает местная жительница.
Сообщается, что предписание по обрезке деревьев вынесла управляющая компания соседнего дома.
«Стоит такая жара, и я боюсь, что деревья погибнут и все. Нужно было аккуратнее, макушечки спилить, ветви срезать. Но это не летом делается же», — возмущаются жители.
Жители соседних домов, которым принадлежит придомовая территория с получившимися обрубками, уверены — в следующем году деревья зазеленеют пуще прежнего. К тому же опил старых деревьев, по их мнению, должен проводиться для безопасности.
Ранее в Алтайском крае поймали любителя нелегальной добычи берез и осин.