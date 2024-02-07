Бийчане втайне продолжают кататься на опасных горках

Несмотря на историю с двумя девочками, которые врезались в дерево — горки не пустуют.
На днях, 4 февраля, на этом же месте травмировался еще один ребенок.
Очевидцы рассказали, что это была девочка около семи лет. Катаясь с горки, она врезалась в дерево. Потребовалась помощь медиков.
Сотрудники управления ГОЧС (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) проводят мероприятия, на которых рассказывают о безопасности на горках.
При этом, если несовершеннолетний замечен без родителей, то сотрудники ГОЧС сначала ищут родителей, потом вызывают в отдел и составляют административный протокол.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке.
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