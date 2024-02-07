7 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Бийчане втайне продолжают кататься на опасных горках

В Бийске за зимний период дети получили множество различных травмы, катаясь с опасных горок в районе АБ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Тюбинг. Плюшка. Горка.
Тюбинг. Плюшка. Горка.
unsplash.com

Несмотря на историю с двумя девочками, которые врезались в дерево — горки не пустуют.

На днях, 4 февраля, на этом же месте травмировался еще один ребенок.

Очевидцы рассказали, что это была девочка около семи лет. Катаясь с горки, она врезалась в дерево. Потребовалась помощь медиков.

Сотрудники управления ГОЧС (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) проводят мероприятия, на которых рассказывают о безопасности на горках.

При этом, если несовершеннолетний замечен без родителей, то сотрудники ГОЧС сначала ищут родителей, потом вызывают в отдел и составляют административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость