Бийчанин воспользовался моментом и женщине «причинил значительный ущерб»

В Алтайском крае мужчина пришел в развлекательное заведение и похитил оставшийся без присмотра телефон, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришла 42-летняя жительница Бийска.

«Накануне вечером распивала спиртные напитки в одном из городских заведений. В это время ее сотовый телефон находился без присмотра на столе», — рассказали в ведомстве.

Неизвестный воспользовался моментом и похитил смартфон. Ущерб женщина оценила в 8 000 рублей.

Задержали 54-летнего жителя Бийска, который признал свою вину.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее другой житель Алтайского края обокрал пекарню и спрятался в кустах.