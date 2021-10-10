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Жизнь

Бийчанка продала квартиру и отдала 2,5 млн мошенникам, и еще 500 тысяч «отзеркалила»

В Алтайском крае женщина перевела на счет аферистов крупную сумму денег и совершила несколько «зеркальных операций», сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

63-летней жительнице Бийска позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов.

Незнакомец сообщил о нелегальной попытке списания денег с банковского счета, на котором женщина после продажи квартиры хранила 2,5 млн рублей.

«Далее с пенсионеркой связывались якобы финансовый аналитик и представитель технической поддержки банка. Инструкция по безопасности, которую предлагали неизвестные лица, следующая — снять сбережения и перечислить их на „резервный счет“. Звонящие уверяли, что все безопасно и действовать нужно максимально быстро», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка без лишних вопросов и сомнений сделала все так, как ей указали.

На следующий день аферисты вновь позвонили и заявили о необходимости совершить «зеркальные операции», чтобы «опередить мошенников».

Женщина в разных банках оформила займы на сумму почти 500 тыс. рублей. Деньги «для сохранения» перевела на указанный «безопасный счет».

В итоге за пару дней жительница Бийска потеряла около 3 млн рублей, кроме того ей придется возвращать кредиты с процентами.

В МВД в очередной раз попросили жителей не общаться по телефону с позвонившими сотрудниками банка, а при сомнениях рассказать о звонке родным и близким и перезвонить в банк.

Ранее сообщали про жительницу Алтая, которая «под трехдневным гипнозом» набрала кредитов и сдала машину в ломбард.

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