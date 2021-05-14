Хозяин свалки стал новым регоператором в Бийской зоне

Организация будет заниматься обращением с ТБО в течение 9 лет на территории Бийской зоны.
Приступить к своим обязанностям новый региональный оператор, который также является арендатором Бийского полигона, должен с 24 мая.
«Спецобслуживание — Центральное» оказывал услугу по обращению с ТКО в Бийской зоне с 2019 года, срок его полномочий истекает 23 мая.
Жители Бийска в соцсетях неоднократно жаловались на то, как в наукограде решается вопрос с вывозом мусора, разорившаяся предпринимательница отсудила у регоператора 2 млн рублей, а «мусорный коллапс» Бийска приходилось решать в Барнауле.
В Бийскую зону входят Белокуриха и Бийск, а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы.
Ранее по итогам конкурса оператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне выбрали компанию «ЭКО-Утилизация».
Однако, возникли бюрократические сложности, и минстрой отказался подписывать договор.