4 июля
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Жизнь

Бийские дороги, барнаульские нефтепродукты и «Шукшинские дни». Что произошло в Алтайском крае 3 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в связи с разливом нефтепродуктов в реке Барнаулке.
  • В селе Алтайском состоялся «Ах! Фест». Именитые шеф-повара со всей России устраивали для его гостей мастер-классы и гастроэксперименты. Смотрите, как это было.
  • Прокуратура проверила дороги в Бийске и выявила нарушения — например, на улице Сенной. Зато ремонт Коммунального моста прошел проверку: оказалось, что работы там идут по плану и даже где-то опережают график.
  • Опубликована программа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который состоится с 18 по 22 июля. В ней около 60 мероприятий. Самое интересное — здесь.
  • Томская компания «САВА» присмотрела в Бийском районе участок площадью 200 га под облепиховый сад. Предприятие планирует вложить в этот проект более 200 млн рублей.
  • Барнаульцы всерьез обеспокоены застройкой бывшего Лесного пруда — многим людям жаль место, которое когда-то было чуть ли не культовым. Почитайте, каким был пляж на Булыгино, когда он еще утопал в золотистом песке.

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