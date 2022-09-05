5 сентября
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Жизнь

Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди»

Предвыборная гонка на финишной прямой. Уже на следующих выходных состоятся выборы в барнаульскую городскую Думу. Кандидаты «Новых людей» активно собирают инициативы горожан по развитию Барнаула и рассказывают о своей предвыборной программе.

Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Партия "Новые люди".

Всего с момента регистрации «Новых людей» для участия в предстоящих выборах, кандидаты от партии провели более 100 встреч с избирателями. Форматы встреч самые разные: от дворовых обсуждений проблем жителей до встреч с депутатами Госдумы Георгием Араповым, Владиславом Даванковым и Сарданой Авксентьевой.

Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Партия «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Партия «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Партия «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Более 100 встреч с избирателями провели «Новые люди».
Партия «Новые люди».

Важную роль сыграла и недавно открытая приёмная партии, куда обращаются барнаульцы с проблемами и инициативами.

«Работа любого депутата начинается с диалога с людьми. Важная особенность инициатив „Новых людей“ в Госдуме, которые превращаются в законопроекты, в том, что большинство из них исходит от людей. Поэтому своих избирателей важно слышать», — считает Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

Изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.4, помещ./этажН3/1, ИНН 2225212061. Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Тираж 1 экз. Дата выпуска 05.09.2022 г. Изготовлено на собственном оборудовании, без финансовых затрат.

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