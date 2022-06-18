18 июня
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Жизнь

Больше 80% жителей Алтайского края высказались за усыпление агрессивных собак

Более 80% жителей Алтайского края поддержали инициативу об усыплении бездомных собак. Такой результат показал опрос АКЗС, проведенный в «Одноклассниках». Об этом сообщают в пресс-службе регионального Заксобрания.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Вариант «Надо усыплять, и люди это поддержат» выбрали 82% респондентов (393 человека), 4,4% (21 человек) выступили против. 10,9% (52 человека) выразили мнение, что собак необходимо содержать и выпускать, и люди это одобрят.

Оставшиеся 2,7% (13 человек) тоже уверены, что содержать и выпускать животных надо, но люди этого не поддержат.

Всего в опросе участвовали 479 человек.

«Предлагается выпускать не всех: наиболее агрессивных, бешеных, нападающих, больных — усыплять. Однако проблема не только в технологии решения вопроса с собаками, а в отношении людей к этому процессу», — уточнили в АКЗС.

Ранее бездомные собаки погрызли сибирского депутата.

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