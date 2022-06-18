Больше 80% жителей Алтайского края высказались за усыпление агрессивных собак

Вариант «Надо усыплять, и люди это поддержат» выбрали 82% респондентов (393 человека), 4,4% (21 человек) выступили против. 10,9% (52 человека) выразили мнение, что собак необходимо содержать и выпускать, и люди это одобрят.
Оставшиеся 2,7% (13 человек) тоже уверены, что содержать и выпускать животных надо, но люди этого не поддержат.
Всего в опросе участвовали 479 человек.
«Предлагается выпускать не всех: наиболее агрессивных, бешеных, нападающих, больных — усыплять. Однако проблема не только в технологии решения вопроса с собаками, а в отношении людей к этому процессу», — уточнили в АКЗС.