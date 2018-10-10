«Буду следить». Алтайский депутат Госдумы погрозил золотодобытчикам

9 октября депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил , что собирается следить за спором экологов с золотодобытчиками, добывающими драгметалл в Солонешенском районе. Алтайский «единоросс» считает, что деятельность золотодобытчиков «приводит к уничтожению популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги Российской Федерации и Алтайского края».

Напомним, что ранее общественная организация «Экологический актив» обратилась в суд с требованием прекратить добычу россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе. По мнению общественников, золотодобывающая компания грубо нарушает природоохранное законодательство.

Бессарабов, в чей избирательный округ входит и Солонешенский район, говорит, что прислушался к мнению экологов. Он считает, что ситуация здесь сложилась непростая:

Жители сел обеспокоены золотодобычей на реке Ануй, которая бьет по экологии района. Решил разобраться с этим. С недавнего времени на реке Ануй ведется добыча рассыпного золота. Жители пожаловались на «лунный рельеф», насыпи и ямы, которые оставляет после себя техника подрядчика (ООО «Ануй»).

Однако, пообщавшись с экологической общественностью, депутат сделал вывод, что добыча золота на Ануе ведется так, что не только портит рельеф, но и вредит природе района. Но пока он решил не вмешиваться в судебные дела, а лишь намерен «следить за ситуацией».

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Такие вопросы нельзя оставлять без внимания. Буду следить за ситуацией и сам. Не в праве вмешиваться в начавшийся судебный процесс и предсказывать исход дела, но хочу сказать: никакое промышленное предприятие не должно игнорировать экологический аспект того региона, куда оно «заходит».

Также думец посоветовал инвесторам проекта «внимательно изучать эти особенности, чтобы не потерять поддержку местных жителей, не увязнуть в судебных разбирательствах, а главное — не нарушить экологический баланс территории».

Что известно о золотодобыче на Ануе

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

В 2017 году гендиректор компании «Ануй», новосибирец Александр Лубенец пытался договориться с местными жителями мирным путем. Но все 125 участников схода села Топольное проголосовали против добычи золота в пойме реки и его притоков. Тополинцы беспокоились, что старатели могут случайно разрушить неучтенные скотомогильники. К тому же в 1994 году сельчане уже пострадали от золотодобытчиков, сообщала «Российская газета». .

Как рассказывал «РГ» бывавший в этих местах декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, чтобы начать мыть золотоносный песок, нужно снять «подушку» (аллювиальные отложения): «А эта галька иногда на три метра вниз уходит, а иногда и на все шесть. После таких манипуляций остается марсианский пейзаж», — говорит Мансков.

Старатели из 90-х намыли свое и бросили участок вместе с техникой, не выровняв землю. Сейчас, по словам очевидцев, на этом месте остались уродливые валы камней, сорная трава и болотины с комарами и мошкой. За 24 года ничего не изменилось, и сельчане опасаются, что в этот раз все будет точно так же.

Опасения тополинцев разделили и районные депутаты — и единогласно проголосовали против появления золотодобывающего предприятия. Поддержал сельчан и первый зампред краевого правительства Александр Лукьянов. Региональное министерство природных ресурсов и экологии прошлым летом отказало «Аную» в предоставлении аренды лесных участков.

Однако новосибирский бизнесмен оказался настойчивым и пошел в суд. Лубенец выигрывал один процесс за другим, и даже предоставил справки от различных экспертов и ведомств об отсутствии на заявленных участках краснокнижной флоры и фауны. В конце концов он получил лицензию на добычу золота, которая действительна до 2028 года.