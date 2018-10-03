На Алтае в месте обитания барсов и архаров хотят добывать висмут и кобальт

В Республике Алтай выставили на торги месторождение кобальта и висмута. По распоряжению российского правительства, в Кош-Агачском районе на аукцион выставлен участок Каракульского месторождения площадью 4,87 кв. км. Однако экологи предупреждаю т, что на этой территории обитают краснокнижные животные и разработка может негативно сказаться на барсах и архарах, пишут «Новости Горного Алтая».

Стартовый размер разового платежа за использования недр этого участка установлен в размере 413 млнрублей. Дата проведения аукциона пока не определена.

Что известно о месторождении

Каракульское месторождение известно с 70-х годов, в 80-е и 90-е годы здесь проводились разведочные работы. В 2007 году лицензию на разработку месторождения приобретало ООО «Алтайрудаметалл», но работы по добыче руды здесь так и не начались, а компания обанкротилась.

Каракульское висмут-золото-кобальтовое месторождение расположено на западном склоне хребта Чихачева в 80 км от районного центра Кош-Агач, в непосредственной близости от российско-монгольской границы и границы между республиками Алтай и Тыва. Запасы месторождения оцениваются около 500 тыс. т кобальта, 330 тыс. т висмута, 60 тыс. т вольфрама, 20 т золота и серебра. На участке планируется строительство рудника и горно-обогатительного комбината мощностью 300 тыс. т руды в год. Рудник и комбинат потребуют также строительства дороги и линий коммуникаций, устройства водохранилища и вахтового поселка для рабочих.

Что говорят экологи

По территории месторождения, находящегося в 80 км от Кош-Агача на массиве Талдуаир хребта Чихачева, проходят пути миграции аргали, обитает ирбис, гнездуются краснокнижные птицы — степной орел, мохнатый курганник, журавль-красавка. Разработка месторождения может привести к снижению численности этих редких животных.

Геологоразведочные работы на Каракульском месторождении в Республике Алтай, возобновленные в конце 2013 года, стали причиной ухода баранов с территории их обитания. Эксперты WWF опасаются, что в случае возобновления работ и, особенно, при начале открытой карьерной разработки месторождения возможно дальнейшее негативное развитие событий.

Алексей Книжников,

руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF:

Разведка месторождений и добыча полезных ископаемых способна нанести непоправимый урон животному миру, поскольку с ними неразрывно связано строительство и развитие инфраструктуры. Помимо непосредственного уничтожения мест обитания, развитие сети дорог повысит доступность территории, что может стать причиной роста браконьерства в регионе.

Когда зимой 2013−2014 годов проводились геологоразведочные работы, по словам известного алтайского эколога, члена ОНФ Алексея Грибкова количество техники и людей там было сравнительно невелико — около 50 человек — но и этого оказалось достаточно, чтобы территорию покинули архары.

Сергей Спицын,

сотрудник Алтайского заповедника: