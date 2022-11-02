2 ноября
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Жизнь

Часики-то тикают. Барнаульский эксперт рассказал, когда рожать, чтобы ребенок вырос счастливым

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как подготовиться к рождению ребенка. Боюсь, что не справлюсь». Вот что он ответил.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
https://unsplash.com/

Три столпа готовности

Наш эксперт считает, что перед появлением малыша нужно привести в порядок три вещи: здоровье, финансы, психологическое состояние. Третий пункт — самый сложный и любопытный.

Максим Панов,
психолог:

Тут важно разобраться с вашими мотивами. Если это: «Мама сказала, уже пора» или «Вот рожу, и с мужем помиримся», «Ребенок — смысл жизни», то надеется на лучший исход не стоит. Ничего не изменится. Даже усугубится. Сюда же относится: «Мне уже 30, потом не смогу» и тому подобные. Все перечисленное — нездоровый подход к родительству.

А вот здоровый, по мнению спикера, заключается в избытке. В первую очередь, любви.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

«Когда в паре есть гармония, уважение, взаимопонимание и вообще, светлых чувств в семье настолько много, что хочется их кому-то отдать, то да, стоит задуматься о ребенке», — считает Панов.

Зеркальное родительство

Еще один секрет заключается в отношениях с собственными родителями. Если в них есть существенные трудности, которые беспокоят, лучше разобраться с ними до того, как вы сами станете мамой или папой.

Психолог уверен: «Люди общаются со своими детьми также, как и со своими родителями. И повторяют их же ошибки при воспитании. Если у вас накопилось много злости, обид к родителям, рекомендую с этим разобраться. Иначе с собственными дочкой или сыном найти общий язык вряд ли получится».

Мама и малыш. Родительство.
Мама и малыш. Родительство.
unsplash.com/

В этом может помочь как профильная литература, так и специалисты. Что касается книг, Максим Панов советует две основные: «Как общаться с ребенком» Юлии Гиппенрейтер и «Материнская любовь» Анатолия Некрасова.

«Если счастливы родители, ребенок тоже вырастет таким», — заключает спикер.

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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