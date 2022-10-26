«Занимайтесь своей жизнью». Барнаульский эксперт объяснил, почему не нужно бояться потерять мужа

Боль из прошлого
Страх, что кто-то из родных умрет, как правило, зарождается еще в детстве. Когда ребенок теряет родителей или другого значимого взрослого. Или наблюдает за их тяжелой болезнью, понимая, что она может закончиться трагично. Сюда же относится расставание с любым важным человеком. В том числе, в более зрелом возрасте.
Максим Панов,
психолог:
В любом из этих сценариев человек получает травму. И в дальнейшем боится, что она рецидивирует. Поэтому пытается контролировать своего родителя, мужа/жену, друга. И со временем растворяется в нем, а себя, наоборот, — теряет. Это не очень заметно, но очень опасно.
Постепенно тревога все сильнее поглощает заботящегося. Она изматывает, истощает нервную систему. Человек становится все более уязвимым, а поводы для страха — все менее значительными. Тем временем, места для собственной жизни не остается.
Максим Панов,
психолог:
Например, такая жена все время крутиться вокруг мужа. С утра до вечера она «поглощена» только его делами и интересами. А свои планы, амбиции, стремления где? Вот вам и зависимость. Тут поможет только терапия у психолога: найти истинную причину страха и избавиться от них.
Еще одно «Я»
Если этого не происходит, человек ощущает себя исключительно в одной социальной роли: «Я — супруга», «Я — сестра», «Я — дочь». Следовательно, если вдруг происходит потеря столь значимой фигуры, как муж, брат или родитель, неминуема потеря и самого себя. Тогда назревает логичный вопрос: «А кто я, если не жена/подруга/мать?»
Максим Панов отвечает: «Чтобы заново найти (а в идеале — не терять) свою личность, занимайтесь своей жизнью Осваивайте другие социальные роли. Для этого можно найти хобби, сменить работу, заняться спортом, завести друзей. Чтобы вы могли о себе сказать не только «Я мама», но и «Я — юрист», «Я — лыжница», «Я — подруга».
От этого станет легче жить не только самому тревожному человеку, но и тому, о ком он так усердно заботится.
«Еще крайне необходимо жить сегодняшним днем. Если сейчас ваши близкие рядом, цените эти моменты, проживайте их целиком. Не нужно лишать себя этих ощущений из-за беспокойства», — заключил психолог.
О психологе
Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.
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