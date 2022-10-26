«Занимайтесь своей жизнью». Барнаульский эксперт объяснил, почему не нужно бояться потерять мужа

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Почему я так боюсь потерять близкого? Прямо места себе не нахожу, думаю только о нем». Вот что он ответил.

Боль из прошлого

Страх, что кто-то из родных умрет, как правило, зарождается еще в детстве. Когда ребенок теряет родителей или другого значимого взрослого. Или наблюдает за их тяжелой болезнью, понимая, что она может закончиться трагично. Сюда же относится расставание с любым важным человеком. В том числе, в более зрелом возрасте.

Максим Панов,

психолог:

В любом из этих сценариев человек получает травму. И в дальнейшем боится, что она рецидивирует. Поэтому пытается контролировать своего родителя, мужа/жену, друга. И со временем растворяется в нем, а себя, наоборот, — теряет. Это не очень заметно, но очень опасно.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Постепенно тревога все сильнее поглощает заботящегося. Она изматывает, истощает нервную систему. Человек становится все более уязвимым, а поводы для страха — все менее значительными. Тем временем, места для собственной жизни не остается.

Максим Панов,

психолог:

Например, такая жена все время крутиться вокруг мужа. С утра до вечера она «поглощена» только его делами и интересами. А свои планы, амбиции, стремления где? Вот вам и зависимость. Тут поможет только терапия у психолога: найти истинную причину страха и избавиться от них.

Романтика. Природа. СС0.

Еще одно «Я»

Если этого не происходит, человек ощущает себя исключительно в одной социальной роли: «Я — супруга», «Я — сестра», «Я — дочь». Следовательно, если вдруг происходит потеря столь значимой фигуры, как муж, брат или родитель, неминуема потеря и самого себя. Тогда назревает логичный вопрос: «А кто я, если не жена/подруга/мать?»

Максим Панов отвечает: «Чтобы заново найти (а в идеале — не терять) свою личность, занимайтесь своей жизнью Осваивайте другие социальные роли. Для этого можно найти хобби, сменить работу, заняться спортом, завести друзей. Чтобы вы могли о себе сказать не только «Я мама», но и «Я — юрист», «Я — лыжница», «Я — подруга».

От этого станет легче жить не только самому тревожному человеку, но и тому, о ком он так усердно заботится.

Ноутбук. Работа. СС0

«Еще крайне необходимо жить сегодняшним днем. Если сейчас ваши близкие рядом, цените эти моменты, проживайте их целиком. Не нужно лишать себя этих ощущений из-за беспокойства», — заключил психолог.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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