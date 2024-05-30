Автор композиции Ярослав Барков рассказал о скульптуре, которую планируется установить на могиле бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет «Фонтанка».

По словам автора, в скульптуре отражен образ предпринимателя в первую очередь как человека-гражданина и человека-патриота, а также того, кто сам сделал себя — вытесал и огранил.

Мама Пригожина категорически не хотела, чтобы в скульптуре был образ военного. Но обойтись полностью без военной тематики не обошлось — потому Пригожин в своей полувоенной куртке. Также мама погибшего в авиакатастрофе настаивала, чтобы в скульптуре просматривался образ человека-гражданина и патриота. По ее словам, у него всегда болели душа и сердце за Россию.

Обличитель

Скульптура изображает Пригожина в действии — будто бизнесмен разговаривает, или что-то объясняет, или обсуждает. По словам скульптора, это отражение того, что бизнесмен мотивировал людей, «где-то правду говорил, обличал».

Камень

В скульптурной композиции на могиле предпринимателя есть также камень, его уже установили. На камне будет изображена и символика ЧВК «Вагнер», так как это — детище предпринимателя.

Накануне на могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга завершили работы по установке памятника. Высота гранитного камня почти равна скульптуре.

Вероятно, 1 июня, состоится открытие скульптурной композиции. В этот день Пригожину бы исполнилось 63 года.

Ранее сообщалось, что безоружный и бронзовый основатель ЧВК «Вагнер» уложен на палеты. Сначала могилу основателя ЧВК «Вагнер» залили слоем цемента.

Также сообщалось, что памятник Пригожину установили в России. Фото памятника опубликовали в каналах, связанных с ЧВК. На памятнике выгравированы жетоны с личными номерами Пригожина (М-3308) и Уткина (М-0209).

Папка и чистки

Также появились сообщения, что основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин причастен к чисткам в Минобороны. Экс-глава ЧВК якобы мог передать президенту РФ Владимиру Путину документы, в которых говорилось о возможных нарушениях в работе ведомства. Речь идет о папке с документами.

Информацию о возможной коррупции в оборонном ведомстве собирали задолго до смены Сергея Шойгу.

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК «Вагнер» похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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