Насчет инвалидов-бойцов ЧВК "Вагнер" высказался Путин

Бойцы ЧВК «Вагнер» и других подразделений должны иметь возможность получить статус инвалида на общих основаниях наравне с другими военнослужащими, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

В этом вопросе до сих пор существует проблема, решением которой может стать прохождение военно-врачебных комиссий.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» приезжали к детям в «Артек».

Девочки повязали приехавшим "музыкантам" пионерские галстуки.

Вагнеровцы в армейских балаклавах поблагодарили детей за прием и оставили запись в книге почетных гостей международного детского лагеря: «Спасибо вам огромное от сотрудников группы Вагнера».

Между тем «ЧВК Вагнер Центр» оказался в новом санкционном списке. В сообщении Госдепа указывается — "несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", новые санкционные меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц".

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