Насчет инвалидов-бойцов ЧВК "Вагнер" высказался Путин

В этом вопросе до сих пор существует проблема, решением которой может стать прохождение военно-врачебных комиссий.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» приезжали к детям в «Артек».
Девочки повязали приехавшим "музыкантам" пионерские галстуки.
Вагнеровцы в армейских балаклавах поблагодарили детей за прием и оставили запись в книге почетных гостей международного детского лагеря: «Спасибо вам огромное от сотрудников группы Вагнера».
Между тем «ЧВК Вагнер Центр» оказался в новом санкционном списке. В сообщении Госдепа указывается — "несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", новые санкционные меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц".
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