«Человейники», землетрясение и «Саша, привет!». Что произошло на Алтае 22 марта

◆ Алтайский край скоро накроет по-настоящему весеннее тепло: эксперты Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют до +11 уже в ближайшие дни.
◆ Ночью на Алтае произошло землетрясение. Эпицентр находился в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 3,3, в зону эпицентра попали 6 населенных пунктов.
◆ На стагнирующем рынке муки Алтайского края появится еще одно производство — в Каменском районе построят элеваторный комплекс и мельницу.
◆ В Алтайском крае стали строить меньше «человейников»: ввод в строй многоквартирного жилья падает с ускорением, и эксперты объяснили, почему.
◆ Сергей Войтюк ушел с поста руководителя «Народного фронта» Алтайского края в связи с переездом. Он планирует продолжить общественную деятельность на новом месте.
◆ В Барнауле все-таки разрешили построить многоквартирный дом, против которого протестовали (и даже выходили на митинги) жители соседнего частного сектора.
◆ Власти решили срубить огромные ели у здания правительства Алтайского края и высадить вместо них молодые.
◆ В театре драмы состоялась премьера спектакля по антиутопии современного писателя Дмитрия Данилова «Саша, привет!».
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