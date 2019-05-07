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8 мая
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Жизнь

Четырех высокопоставленных людей арестовали по делу о загрязнении российской нефти

Самарский суд арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненное сырье в нефтепровод «Дружба», чтобы скрыть хищения. Об этом сообщает сайт СКР. Их действия привели к временному отказу от приема российской нефти в Белоруссии, Украине и Польше.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

Речь идет о гендиректоре компании «Нефтеперевалка» Светлане Балабай, ее заместителе Рустаме Хуснутдинове, гендиректоре компании «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве и заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине. Еще два человека находятся в розыске.

Фигурантов обвиняют в краже, приведении в негодность нефтепровода, а также организации преступного сообщества и участии в нем.

По данным следствия, подозреваемые совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей. В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть пропажу сырья, в узел слива у села Николаевка Волжского района они поставили нефть с добавлением хлорсодержащих соединений.

Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего 8 резервуаров пришли в непригодное для эксплуатации состояние.

Напомним, 19 апреля Белоруссия пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба». Польша и Украина, через территории которых нефть идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием 24 и 25 апреля. Белоруссия полностью прекратила принимать сырье 30 апреля.

30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев докладывал президенту РФ о том, что по результатам внутрикорпоративного расследования некачественная нефть попала в «Дружбу» от частного предприятия в Самарской области. Владимир Путин заявил, что эта ситуация грозит России серьезными экономическими, материальными и имиджевыми потерями.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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