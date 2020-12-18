Чиновник «построил» для сирот дом, где вода заливала квартиры сверху, снизу и сбоку

В Омской области будут судить экс-чиновника, принявшего в эксплуатацию некачественное жилье для детей-сирот, сообщает региональный СК.

59-летний экс-сотрудник «Омскоблстройзаказчика» контролировал качество строительства многоквартирного жилого дома для заселения детей-сирот.

«Зная о том, что использование строительного материала ненадлежащего качества и нарушение технологии выполнения каменной кладки явно не соответствуют условиям <…> и впоследствии обернутся существенными строительными недостатками, что сделает жилье непригодным к проживанию, подписал акты приема-передачи выполненных работ», — рассказали в ведомстве

В итоге 36-квартирный дом заселили. Однако сразу же начались проблемы — технические, санитарные и функциональные несоответствия предъявляемым требованиям.

«Жилые помещения не были защищены от проникновения дождевой, грунтовой и талой воды, бытовых утечек, канализационных стоков из смежных квартир, отсутствовала связь между наружными и внутренними стенами, что обусловило возникновение широких трещин в стыках стен, а прочность бетона ростверков не соответствовала проектной прочности», — перечислил в СК некоторые недостатки.

В марте 2018 года новый многоквартирный жилой дом признали аварийным и расселили. Ущерб региону оценили в 19,4 млн рублей. Обвиняемый вину не признал.

Ранее сообщали, что становится все хуже и хуже ситуация с приобретением жилья детям-сиротам в Алтайском крае.