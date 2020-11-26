Чиновникам «со стесненными жилищными условиями» упростят получение льгот и пенсии

В России хотят сократить перечень документов для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость, а также упростят устройство на госслужбу, пишут « Известия ».

Об этом говорится в проектах постановлений правительства. Инициатором выступило Минэкономразвития.

«Резко сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу, а также для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость», — отмечает издание.

В частности, вместо 22 справок, которые необходимы для трудоустройства в качестве чиновника, может остаться только восемь.

В министерстве уверены, что это позволит сэкономить время и сделать процесс оформления более удобным: ходить за справками по разным ведомствам во время пандемии — небезопасно.

Справки , документы СС0

Впрочем, эксперты не уверены, что большое количество документов когда-то выступало серьезным препятствием для получения работы в госструктурах.

«Тяжело представить, чтобы человек, претендующий на кресло чиновника, отдал предпочтение другой вакансии, услышав о списке из 22 справок. Однако чем меньше бюрократизма, тем лучше», — отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

При этом облегчить жизнь предложили также действующим чиновникам — льготы и пенсия.

«Чтобы получить субсидию на покупку недвижимости — одну из льгот, которая полагается чиновникам со стесненными жилищными условиями, — надо собрать 17 различных справок», — напомнило издание.

В июле 1933 г. Горсовет принял решение о предоставлении бывшим красногвардейцам дополнительных льгот. городской архив

Что касается получения жилищной субсидии, Минэкономразвития предлагает сократить число справок с 17 до двух.

«При оформлении страховой пенсии — с семи до двух, а при пенсии за выслугу лет — с 10 до двух», — уточняет издание перспективы.

В Минтруде предложения оценили позитивно, поскольку сейчас трудоустройство на госслужбу занимает около месяца, что якобы снижает ее конкурентность с другими работами.

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