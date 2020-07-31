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Жизнь

+111. Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае превысило 9000 человек

В Алтайском крае на 31 июля зарегистрировали 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Напомним, по данным на 29 июля выявили 107 зараженных, а на 30 июля зарегистрировали 105 новых случаев.

Всего в крае инфицированы за весь период 9 109 человек, выздоровели — 7 314. На сегодняшний день проходят лечение 1 580 пациентов, из них в госпиталях — 945, на амбулаторном лечении — 635.

Из новых заболевших на 31 июля: Барнаул — 52, Рубцовск — 12, Бийск-8, Новоалтайск — 6, Славгород и Волчихинский район — по 4, Михайловский и Топчихинский районы — по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы — по 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змейногорский, Кулундинский и Рубцовский районы — по 1 случаю.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
ССО.

По типу заболевания: 160 случаев — завозные, 4 722 случая — по контакту с зараженными, 1 887 — у больных внебольничной пневмонией, 3 132 — у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях — бессимптомное течение.

Выздоровели за прошедшие сутки 156 пациентов. Тяжелобольных — 104, на аппарате — 27.

За весь период скончались 215 человек, из них 4 за прошедшие сутки (1 — от COVID-19, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции скончались 87 человек, по иным причинам смерти — 125, на экспертизе — 3 случая.

Прирост зараженных в крае постепенно снижается с 17 июля, когда зафиксировали 228 новых случаев. До этого, с 9 июля, держалась планка — выше 200. Максимальный показатель зафиксировали 15 июля — плюс 246 инфицированных.

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