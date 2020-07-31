+111. Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае превысило 9000 человек

Напомним, по данным на 29 июля выявили 107 зараженных, а на 30 июля зарегистрировали 105 новых случаев.

Всего в крае инфицированы за весь период 9 109 человек, выздоровели — 7 314. На сегодняшний день проходят лечение 1 580 пациентов, из них в госпиталях — 945, на амбулаторном лечении — 635.

Из новых заболевших на 31 июля: Барнаул — 52, Рубцовск — 12, Бийск-8, Новоалтайск — 6, Славгород и Волчихинский район — по 4, Михайловский и Топчихинский районы — по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы — по 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змейногорский, Кулундинский и Рубцовский районы — по 1 случаю.

Маска. Пандемия. Коронавирус ССО.

По типу заболевания: 160 случаев — завозные, 4 722 случая — по контакту с зараженными, 1 887 — у больных внебольничной пневмонией, 3 132 — у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях — бессимптомное течение.



Выздоровели за прошедшие сутки 156 пациентов. Тяжелобольных — 104, на аппарате — 27.

За весь период скончались 215 человек, из них 4 за прошедшие сутки (1 — от COVID-19, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции скончались 87 человек, по иным причинам смерти — 125, на экспертизе — 3 случая.

Прирост зараженных в крае постепенно снижается с 17 июля, когда зафиксировали 228 новых случаев. До этого, с 9 июля, держалась планка — выше 200. Максимальный показатель зафиксировали 15 июля — плюс 246 инфицированных.