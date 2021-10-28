Число новых случаев ковида за сутки в Алтайского крае достигло 441

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 441 новый случай заболевания коронавирусом. Это на 15 больше, чем днем ранее . Выздоровело 137 пациентов, умерло 28 человек, сообщили 28 октября в оперштабе.

До 838 человек выросло количество тяжелых пациентов, 296 из них на ИВЛ. Всего в госпиталях почти 4 тыс. человек.

Свободными остаются 295 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 87 173 человека, в том числе 6 679 детей. Выздоровели 61 701 пациента, умерли 6 185 человек.

Новые случаи