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Жизнь

Число новых случаев ковида за сутки в Алтайского крае достигло 441

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 441 новый случай заболевания коронавирусом. Это на 15 больше, чем днем ранее. Выздоровело 137 пациентов, умерло 28 человек, сообщили 28 октября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

До 838 человек выросло количество тяжелых пациентов, 296 из них на ИВЛ. Всего в госпиталях почти 4 тыс. человек.

Свободными остаются 295 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 87 173 человека, в том числе 6 679 детей. Выздоровели 61 701 пациента, умерли 6 185 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 129,
  • Бийск — 40,
  • Рубцовск — 30,
  • Алейск, Заринск, Славгород — по 18,
  • Яровое, Алейский район — 12,
  • Усть-Пристанский район — 11,
  • Усть-Калманский район — 10,
  • Камень-на-Оби, Калманский, Кулундинский районы — по 9,
  • Благовещенский, Топчихинский районы — по 8,
  • Краснощёковский район — 7,
  • Третьяковский район — 6,
  • Новоалтайск, Каменский, Рубцовский, Шелаболихинский районы — по 5,
  • Бурлинский, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Романовский, Суетский, Шипуновский районы — по 4,
  • Заринский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Угловский районы — по 3,
  • Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы — по 2,
  • ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Михайловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы — по 1.
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