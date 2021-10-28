Число новых случаев ковида за сутки в Алтайского крае достигло 441

До 838 человек выросло количество тяжелых пациентов, 296 из них на ИВЛ. Всего в госпиталях почти 4 тыс. человек.
Свободными остаются 295 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 87 173 человека, в том числе 6 679 детей. Выздоровели 61 701 пациента, умерли 6 185 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 129,
- Бийск — 40,
- Рубцовск — 30,
- Алейск, Заринск, Славгород — по 18,
- Яровое, Алейский район — 12,
- Усть-Пристанский район — 11,
- Усть-Калманский район — 10,
- Камень-на-Оби, Калманский, Кулундинский районы — по 9,
- Благовещенский, Топчихинский районы — по 8,
- Краснощёковский район — 7,
- Третьяковский район — 6,
- Новоалтайск, Каменский, Рубцовский, Шелаболихинский районы — по 5,
- Бурлинский, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Романовский, Суетский, Шипуновский районы — по 4,
- Заринский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Угловский районы — по 3,
- Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы — по 2,
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Михайловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы — по 1.