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Жизнь

+183. Число заболевающих коронавирусом в Алтайском крае снижается уже почти неделю

В Алтайском крае за сутки выявили 183 заболевших коронавирусом. Об этом 22 июля сообщили в оперативном штабе. Количество выявленных случае заболевание снижается уже несколько дней подряд.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Больше всего ковид-положительных пациентов выявили в Барнауле — 78 человек. Также заметный прирост в Рубцовске — 20 человек. Увеличилось количество заболевших в Бийске — 17, Новоалтайске — 12.

Также прирос Первомайский район — 7, Славгород — 5, Бийский район — 4, Павловский район — 4, Тальменский район — 4, Зональный район — 3, Бурлинский район — 2, Заринск — 2, Камень-на-Оби — 2, Михайловский район — 2, Рубцовский район — 2, Смоленский район — 2, Троицкий район — 2, Топчихинский район — 2, Яровое, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Ключевской, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Тогульский, Усть — Калманский районы — по одному заболевшему.

За сутки скончалось 4 человека. За весь период 166 человек.

В тяжелом состоянии находятся 112 человек, 36 на аппаратах ИВЛ.

Всего в крае с начала пандемии заразились 7941 человек, в том числе 767 детей. Всего выздоровели 5318 человек, за прошедшие сутки — 311 человек.

Количество заболевших за сутки не растет с 18 июля. Тогда прирост составил +201 человек, 19 июля +198, 20 июля +191, 21 июля +185.

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