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Жизнь

+185. Количество смертей и тяжелых пациентов с COVID-19 выросло в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили 185 случаев инфицирования коронавирусом. Рост заболеваемости прекратился, но число тяжелобольных пациентов выросло, говорится в сводке оперативного штаба за 21 июля.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Большую часть суточного прироста ковид-положительных пациентов дал Барнаул. Здесь выявили 88 человек.

В Бийске — 21, Рубцовске — 15, Первомайском районе — 11, Рубцовском районе — 6, Новоалтайске — 5, Кулундинском районе — 4, Благовещенском районе — 3, Заринске — 3, Крутихинском районе — 3, Ребрихинском районе — 3, Топчихинском районе — 3, Камне-на-Оби — 2, Ключевском районе — 2, Михайловском районе — 2, Павловском районе — 2, Славгороде — 2, Алейске, Яровом, Бийском, Бурлинском, Егорьевском, Зональном, Советском, Тальменском, Троицком и Шипуновском районах — по одному человеку.

Зарегистрировано 5 смертельных случаев, один из них — от COVID-19. За прошлые двое суток в сумме было 6 летальных случаев.

112 человек находятся в тяжелом состоянии (на 20 июля их было 95). 33 пациента на аппаратах ИВЛ.

Выздоровело за сутки 208 пациентов.

Всего с начала пандемии в крае заболело коронавирусом 7758 человек, вылечились — 5007.

Ранее алтайский минздрав прокомментировал рост числа тяжелобольных COVID-19.

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