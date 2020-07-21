+185. Количество смертей и тяжелых пациентов с COVID-19 выросло в Алтайском крае

Большую часть суточного прироста ковид-положительных пациентов дал Барнаул. Здесь выявили 88 человек.
В Бийске — 21, Рубцовске — 15, Первомайском районе — 11, Рубцовском районе — 6, Новоалтайске — 5, Кулундинском районе — 4, Благовещенском районе — 3, Заринске — 3, Крутихинском районе — 3, Ребрихинском районе — 3, Топчихинском районе — 3, Камне-на-Оби — 2, Ключевском районе — 2, Михайловском районе — 2, Павловском районе — 2, Славгороде — 2, Алейске, Яровом, Бийском, Бурлинском, Егорьевском, Зональном, Советском, Тальменском, Троицком и Шипуновском районах — по одному человеку.
Зарегистрировано 5 смертельных случаев, один из них — от COVID-19. За прошлые двое суток в сумме было 6 летальных случаев.
112 человек находятся в тяжелом состоянии (на 20 июля их было 95). 33 пациента на аппаратах ИВЛ.
Выздоровело за сутки 208 пациентов.
Всего с начала пандемии в крае заболело коронавирусом 7758 человек, вылечились — 5007.
Ранее алтайский минздрав прокомментировал рост числа тяжелобольных COVID-19.