Что делать при переохлаждении собаки, рассказали кинологи

В Алтайском крае стабильно морозно — сильный ветер и низкая температура делают свое дело. В российской кинологической федерации рассказали, как не навредить собаке, которой очень захотелось прогуляться в -29 градусов.

За каких собачек в мороз не стоит переживать

За здоровых и в меру активных песиков с подшерстком не стоит переживать. Такие собаки мерзнут реже, чем их маленькие короткошерстые или пожилые собратья.

Какие собаки могу получить переохлаждение

С особым вниманием в холодную погоду следует относиться к собакам без шерсти, короткошерстным и коротколапым питомцам, беременным животным, щенкам, пожилым собакам.

Также стоит уделять особое внимание собачкам с хроническими заболеваниями, с недостаточным весом и слаборазвитой мускулатурой.

Чихуахуа. СС0.

Тех собак, которые страдают артритом, ленятся, не любят активные игры и быстрый темп прогулок, лучше не держать на улице долго. Скорее всего, они очень быстро начнут мерзнуть.

На прогулках время от времени наблюдайте за состоянием питомца. Если вы заметили первые симптомы переохлаждения, возвращайтесь домой или зайдите в теплое помещение.

Как понять , что собака переохладилась

Дрожь и озноб — первые важные сигналы для собаковода. При этом питомец может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя. Кроме того, при легкой степени переохлаждения можно заметить бледность слизистых, а также падение температуры тела.

Стаффордширский терьер Wikimedia Commons

Если состояние собаки ухудшится, наступит следующая степень переохлаждения: собака может стать вялой, мышцы становятся жесткими, питомец как будто впадает в оцепенение, может наблюдаться поверхностное дыхание.

После этого последует самое опасное состояние: у собаки расширяются зрачки, замедляется сердцебиение, начинаются заметные проблемы с дыханием. Животное может потерять сознание.

Переохлаждение может сопровождаться обморожением. Чаще всего страдают хвост, лапы, пальцы, мошонка, уши, молочные железы. Кожа приобретает бледный, а затем синий или серый оттенок. Снижается или полностью пропадает чувствительность.

Собака. Лапы. СС0

Отмороженные участки кожи отмирают, собаке могу даже ампутировать конечность. При серьезных случаях животное может даже погибнуть.

Чтобы этого избежать, стоит присматривать к состоянию питомца. При малейших признаках недомогания — вести собаку в тепло.

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