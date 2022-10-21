Что едят кумандинцы, казахи и «русские» немцы. Тест: угадайте национальное блюдо народов Алтая

В Алтайском крае проживает около 20 наиболее многочисленных национальностей. Республику Алтай, кроме русских, населяют четыре коренных народа: кумандинцы, тубалары, челканцы, теленгиты. А чем же все они угощают туристов и гостей? Попробуйте угадать национальные блюда местных народов в тесте altapress.ru.