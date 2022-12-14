14 декабря
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Жизнь

Что и почему нельзя выкладывать в интернет, рассказали россиянам

Злоумышленникам минимума данных из соцсетей, чтобы найти любую информацию о человеке. Об этом «Прайму» рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

По мнению эксперта, номер сотового телефона, адрес электронной почты, ИНН, дату рождения и ник в Telegram публиковать нельзя.

Имея что-либо из этого, мошенники могут запустить специального бота для поиска остальной информации и использовать ее для шантажа.

Специалист считает, что защититься от злоумышленников в интернете сложно, однако можно закрыть аккаунты в соцсетях.

Ранее о правилах защиты личных данных в интернете рассказал эксперт.

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