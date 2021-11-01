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Жизнь

Что известно о магнитной буре, не «отпускавшей» Землю 2 дня

Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась. Об этом пишет РИА «Новости».

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0
1
Что такое магнитные бури?

Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят к нашей планете и попадают в магнитосферу.

Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется. Это магнитная буря.

2
О какой магнитной буре идет речь?

Магнитная буря уровня G1 (слабая), о которой предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), продлилась с 30 октября до вечера 31 октября.

Вспышка на Солнце.
Вспышка на Солнце.
NASA/vk.com
3
Сколько вспышек произошло на Солнце за последнее время?

Как отметили в лаборатории, за последние дни на Солнце зафиксировали 14 вспышек. Все они привели к облаку магнитной плазмы скоростью 800 километров в секунду, которое, по прогнозам, вызовет магнитные бури планетарного масштаба.

4
Что такое магнитные бури планетарного масштаба?

Приписка «планетарный масштаб» означает, что явление будет крупнейшим на Земле за последние несколько лет. Солнечные удары при таких магнитных бурях составят 6−7 баллов. Предположительно из-за геомагнитных событий техника и спутниковая навигация будут работать с перебоями.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Кстати, ранее altapress.ru рассказал, как обезопасить здоровье и улучшить самочувствие во время магнитных бурь.

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