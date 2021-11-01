Что известно о магнитной буре, не «отпускавшей» Землю 2 дня

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Что такое магнитные бури?

Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят к нашей планете и попадают в магнитосферу.

Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется. Это магнитная буря.