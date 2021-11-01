Что известно о магнитной буре, не «отпускавшей» Землю 2 дня

Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят к нашей планете и попадают в магнитосферу.
Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется. Это магнитная буря.
Магнитная буря уровня G1 (слабая), о которой предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), продлилась с 30 октября до вечера 31 октября.
Как отметили в лаборатории, за последние дни на Солнце зафиксировали 14 вспышек. Все они привели к облаку магнитной плазмы скоростью 800 километров в секунду, которое, по прогнозам, вызовет магнитные бури планетарного масштаба.
Приписка «планетарный масштаб» означает, что явление будет крупнейшим на Земле за последние несколько лет. Солнечные удары при таких магнитных бурях составят 6−7 баллов. Предположительно из-за геомагнитных событий техника и спутниковая навигация будут работать с перебоями.
Кстати, ранее altapress.ru рассказал, как обезопасить здоровье и улучшить самочувствие во время магнитных бурь.