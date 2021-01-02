Что можно и нельзя делать на Игнатьев день. Народные приметы 2 января

Народные традиции 2 января
На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти.
Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.
Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.
2 января не допускалось приобретать новую обувь (так человек укорачивал свою жизнь), брать взаймы — даже мелкую медную монету (чтобы не нуждаться всю оставшуюся жизнь), лакомиться груздями (к беспричинной грусти и тоске).
В Игнатьев день нужно готовиться к Рождеству. К празднику рекомендуется выбросить всю битую посуду.
Не стоит давать в долг. Также нельзя пускать домой бедных и больных.
Народные приметы 2 января
- каков Игнатьев день — такова и в августе погода;
- снег или дождь — к доброму урожаю;
- небо звездное — тоже к отличному урожаю;
- синицы щебечут громко — к затяжным холодам.
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