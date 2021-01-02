Что можно и нельзя делать на Игнатьев день. Народные приметы 2 января

2 января отмечается народно-христианский праздник — Игнатьев день. Иначе дата называется «День Иоанна Богоносца». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 2 января

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти.

Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

2 января не допускалось приобретать новую обувь (так человек укорачивал свою жизнь), брать взаймы — даже мелкую медную монету (чтобы не нуждаться всю оставшуюся жизнь), лакомиться груздями (к беспричинной грусти и тоске).

В Игнатьев день нужно готовиться к Рождеству. К празднику рекомендуется выбросить всю битую посуду.

Не стоит давать в долг. Также нельзя пускать домой бедных и больных.

Урожай. Яблоки. Михаил Хаустов

Народные приметы 2 января

каков Игнатьев день — такова и в августе погода;

снег или дождь — к доброму урожаю;

небо звездное — тоже к отличному урожаю;

синицы щебечут громко — к затяжным холодам.

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