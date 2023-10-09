9 октября
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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Иоанна Богослова

9 октября проходит церковный день памяти Иоанна Богослова.

Барнаульские улицы. Рябина.
Барнаульские улицы. Рябина.
Анна Зайкова

Традиции Иоанна Богослова

По народным поверьям, Иоанн Богослов считается покровителем художников, иконописцев, всех, кто так или иначе связан с изобразительным искусством. Святому молятся о даровании вдохновения, таланта, помощи в сложной творческой работе.

Также в этот день сваты ходят в гости к потенциальным невестам.

Сон в ночь на 9 октября может показать те важные моменты в жизни, ситуации и обстоятельства, которые человек по какой-то причине игнорирует, и тем самым упускает что-то важное.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Что нельзя делать на Иоанна Богослова

  • Брать в руки острые предметы — к ссорам и скандалам, проблемам с окружающими людьми.
  • Вступать в конфликт с родственниками — к общей семейной беде.
  • стричься, делать прическу и проводить другие манипуляции с волосами — процедура окажется неудачной.
  • Есть лук и чеснок, употреблять их также в составе других блюд — души умерших будут ночью пугать.
Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Народные приметы на 9 октября

  • Снег — зима начнется 21 ноября.
  • Снег выпал днем — скоро растает.
  • Снег выпал ночью — долго пролежит.
  • Дождь со снегом — в январе будет три сильных оттепели.
  • Солнечный день — июнь будет холодный, с частыми дождями.
  • Дождь — три последующих недели будут мокрыми.
  • Солнце садится в тучи или облака — к ненастью.
  • Красный закат — к ветреной погоде.
  • Тусклые звезды — к осадкам.
  • Тетерев на верхушке дерева — к ясной погоде.
  • После долгого затишья подул ветер — осадки принесет.
  • Грачи улетели — скоро выпадет первый снег.

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