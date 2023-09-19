Что можно и нельзя делать на Михайлово чудо

Народные традиции на Михайлово чудо

В церковном календаре проходит праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила (архангела Михаила) в Хонех, когда после молитв ему, он спас храм, на который направили сразу два русла реки язычники. Архангел ударил жезлом по горе, после чего в ней появилась расселина, в которую и устремилась вода, оставив храм нетронутым. В народном календаре этот день носит название Михайлово чудо.

Если помочь кому-либо, родному или незнакомому человеку, и после этого попросить помощи у Архангела Михаила, он поможет в исполнении загаданного желания.

Также этот праздник — отличный повод позвать гостей, сходить в гости, сделать первый шаг к перемирию.

Сон в ночь на 19 сентября, как правило, быстро сбывается. То, что привиделось в сновидении, может исполниться уже в течение суток.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Что нельзя делать на Михайлово чудо

Много работать по своей собственной инициативе, весь день проводить в делах — можно сделать серьезную ошибку, после которой все придется либо переделывать, либо вовсе заканчивать.

Перекладывать свою работу на других. Также если заставить сделать неправильно другого человека, чтобы самому остаться «чистым», наказание будет преследовать именно того недоброго хитреца, который так поступает.

Нельзя уходить из дома надолго, весь день с утра и до ночи проводить не в кругу семьи — такое поведение может привести к ссорам, скандалам и недопониманиям.

Плохой день для дальней дороги и путешествия — в пути могут поджидать неприятности.

Отказывать в просьбах — иначе возникнут такие трудности, с которыми будет невозможно справиться самостоятельно и придется просить помощи у других людей.

Заниматься сбором урожая овощей — в противном случае можно получить проблемы с пищеварением.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Народные приметы на 19 сентября

Иней на деревьях — зима будет снежная.

Листья осины падают изнанкой вверх — зима окажется теплой.

Утром стоит туман — к теплу.

При заходе солнца паутина летает — ночью возможны заморозки.

Вечером на небе облака синего цвета — погода переменится.

Листья березы до сих пор не опали — зима предстоит холодной.

Береза начинает желтеть сверху — весна будет ранней.

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