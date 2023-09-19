Что можно и нельзя делать на Михайлово чудо

Народные традиции на Михайлово чудо
В церковном календаре проходит праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила (архангела Михаила) в Хонех, когда после молитв ему, он спас храм, на который направили сразу два русла реки язычники. Архангел ударил жезлом по горе, после чего в ней появилась расселина, в которую и устремилась вода, оставив храм нетронутым. В народном календаре этот день носит название Михайлово чудо.
Если помочь кому-либо, родному или незнакомому человеку, и после этого попросить помощи у Архангела Михаила, он поможет в исполнении загаданного желания.
Также этот праздник — отличный повод позвать гостей, сходить в гости, сделать первый шаг к перемирию.
Сон в ночь на 19 сентября, как правило, быстро сбывается. То, что привиделось в сновидении, может исполниться уже в течение суток.
Что нельзя делать на Михайлово чудо
- Много работать по своей собственной инициативе, весь день проводить в делах — можно сделать серьезную ошибку, после которой все придется либо переделывать, либо вовсе заканчивать.
- Перекладывать свою работу на других. Также если заставить сделать неправильно другого человека, чтобы самому остаться «чистым», наказание будет преследовать именно того недоброго хитреца, который так поступает.
- Нельзя уходить из дома надолго, весь день с утра и до ночи проводить не в кругу семьи — такое поведение может привести к ссорам, скандалам и недопониманиям.
- Плохой день для дальней дороги и путешествия — в пути могут поджидать неприятности.
- Отказывать в просьбах — иначе возникнут такие трудности, с которыми будет невозможно справиться самостоятельно и придется просить помощи у других людей.
- Заниматься сбором урожая овощей — в противном случае можно получить проблемы с пищеварением.
Народные приметы на 19 сентября
- Иней на деревьях — зима будет снежная.
- Листья осины падают изнанкой вверх — зима окажется теплой.
- Утром стоит туман — к теплу.
- При заходе солнца паутина летает — ночью возможны заморозки.
- Вечером на небе облака синего цвета — погода переменится.
- Листья березы до сих пор не опали — зима предстоит холодной.
- Береза начинает желтеть сверху — весна будет ранней.