Как избавиться от жира, рассказала нутрициолог Наталья Конюхова, пишет mail.ru. Для уменьшения отложения эксперты рекомендуют трехразовое питание, а перекусы не допускаются.

В рацион должны входить мясо, яйца, рыба, субпродукты, морепродукты, птица, а также овощи, много зелени, ягоды, орехи, семена, бобовые и цельные крупы. Необходимы и горькие продукты — руккола, редис, хрен, редька.

Немаловажно — необходимо высыпаться. И не нервничать.

Между тем диетолог Триста Бест в интервью изданию Eat This, Not That назвала углевод, помогающем сжигать жир на животе. Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или закуской.

Один из шагов на пути к стройности — осознанное питание. Это умение концентрироваться на процессе употребления пищи — медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.