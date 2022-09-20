20 сентября
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Жизнь

Что значат странные гудки в телефоне — эксперт

Странные гудки при дозвоне могут значить, что номер занесли в черный список. Об этом заявил «Прайму» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

По словам Новикова, гудки могут быть «аномальными». Кроме того, их может сопровождать уведомление «абонент занят или вне зоны действия сети». Это может свидетельствовать о том, что номер занесли в черный список.

При этом нельзя будет доставить сообщения. А проверить возможную блокировку можно, дозвонившись с другого номера.

Мессенджеры, в том числе Telegram и Viber, также позволяют вносить контакты в черный список. Но они по-разному реагируют на попытки связаться с абонентом.

Сотовый оператор также может блокировать номера, но в стоп-лист попадают лишь «самые явные спамеры», подытожил Новиков.

Ранее стало известно, как телефонные мошенники наказывают «непокорных».

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