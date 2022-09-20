Странные гудки при дозвоне могут значить, что номер занесли в черный список. Об этом заявил «Прайму» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

По словам Новикова, гудки могут быть «аномальными». Кроме того, их может сопровождать уведомление «абонент занят или вне зоны действия сети». Это может свидетельствовать о том, что номер занесли в черный список.

При этом нельзя будет доставить сообщения. А проверить возможную блокировку можно, дозвонившись с другого номера.

Мессенджеры, в том числе Telegram и Viber, также позволяют вносить контакты в черный список. Но они по-разному реагируют на попытки связаться с абонентом.

Сотовый оператор также может блокировать номера, но в стоп-лист попадают лишь «самые явные спамеры», подытожил Новиков.

Ранее стало известно, как телефонные мошенники наказывают «непокорных».