«Чтобы успевали»: Попов и Романенко вручили медикам Алтая ключи от 23 новеньких «скорых»

В Алтайском крае глава минздрава Дмитрий Попов и председатель заксобрания Александр Романенко вручили медикам ключи от 20 карет скорой медпомощи и трех реанимобилей, сообщает АКЗС.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае за счет федерального бюджета — на 72,5 млн рублей — купили 23 автомобиля скорой помощи.

5 октября ключи от машин вручили медикам из разных городов и районов региона. Попов подчеркнул, что обновление спецмашин носит постоянный характер.

«За три года планомерной работы в край поступило 64 машины за счет федерального бюджета и 60 — за счет краевого. Это позволяет серьезным образом обновлять автопарк и выводить из эксплуатации сломанные машины. В крае всего работают 339 машин скорой медпомощи, и нам удалось обновить их больше чем на треть», — подчеркнул министр.

По его словам, еще 45 автомобилей неотложной медпомощи до конца 2021 года поступят в поликлиники края.

Романенко, вручая ключи от новых машин, отметил, что для Алтайского края вопрос такого обновления очень актуален.

«У нас много больниц и ФАПов, большие расстояния между населенными пунктами. В таких условиях важно, чтобы медики успевали вовремя, чтобы бригад скорой помощи было достаточное количество, а автомобили были исправны и оборудованы всем необходимым. Мы, депутаты краевого парламента, хорошо понимаем важность бесперебойной работы системы здравоохранения и сделаем все для того, чтобы эта отрасль не просто существовала, но и развивалась в соответствии с духом времени, потребностями и запросами, которые диктует население», — напомнил глава АКЗС.

Машины получили станции скорой медпомощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, горбольница Заринска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Славгородского, Тальменского, Третьяковского и Целинного районов.

Попов напомнил, что в июле 2021 года закупили 14 машин скорой помощи — за 47 млн рублей из краевого бюджета.