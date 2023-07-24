«Чудики» и последствия шторма. Что произошло в Алтайском крае 24 июля

- В городах и районах Алтайского края до сих пор устраняют последствия штормовых выходных.
- 13-летний мальчик, тело которого обнаружили в Бии, погиб там же, где меньше года назад утонула его сестра. В школе, где учились дети, рассказали об этой семье.
- В лесном массиве Егорьевского района обнаружили вырубленный участок. Местные жители забили тревогу, но власти сообщили, что древесину заготавливают законно.
- Здание бара Che Guevara в Барнауле купили известные в городе предприниматели. Там откроется бразильский ресторан.
- В барнаульском поселке Спутник из-за молнии вспыхнула крыша и «взорвалась» стена жилого дома.
- В Сростках развернули большую ярмарку «Чудики». Там можно было купить посуду из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке. Самые интересные вещицы — в нашем фоторепортаже.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter